ترامب يؤكد أن عدد مؤيديه أصبح أكثر من السابق

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى"، معتبرا أنه ليس مهددا بالسجن، رغم أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية.

وردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك قال ترامب: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

ولفت الرئيس السابق إلى أن عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

وعلى الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات" فقد أظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في شهر أغسطس الجاري تقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن، وفق "تاس".