ما لا تعرفه عن "داش".. جو بايدن المُتلعثم

قصص مشاغبة، وتنمر، كانت تزخر بهما طفولة كل من الرئيسين الأمريكيين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، اللذين كان للتاريخ العائلي لكليهما وزن ثقيل لترجيح كفة سطوع نجميهما في يوم من الأيام لنراهما، اليوم، ضيفين بظل ثقيل أو حتى دونه مرات عديدة على شاشات التلفزة.

وليس أفضل من البدء بمن سبق، رغم تأخره عن الآخر في الوصول إلى المكتب البيضاوي، والبداية من الـ20 من نوفمبر 1942، حيث وُلد جوزيف روبينيت بايدن جونيور، في سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

تاريخ مرعب كانت أثناؤه الحرب العالمية الثانية مستعرة، وكانت الولايات المتحدة، تعمل مصانعها على قدمٍ وساق لتمويل الحلفاء وتسليحهم، وهو ما استغله والد بطلنا جو بايدن، الذي عمل في شركة تصنيع متخصصة بمواد مانعة للتسريب ضرورية للسفن الحربية والتجارية، ما أدرَّ عليه أموالاً طائلة جعلته يعيش حياة مترفة، بحسب ما ذكره مركز "ميلر" للدراسات.