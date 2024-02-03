بايدن يحضر جنازة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا قرب الحدود الأردنية

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مراسم إعادة جثامين الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا، الأحد، في الأردن، بهجوم بطائرة مسيّرة، وحمّل بايدن مسؤوليته إلى ميليشيات مدعومة من إيران، متوعّدا بالرد.

ووصل بايدن رفقة زوجته جيل إلى قاعدة دوفر بولاية ديلاوير (شمال شرق)، حيث كانت بانتظاره وعائلات الجنود الثلاثة القتلى طائرة نقل عسكرية من طراز C-5 رمادية أعادت الجثث في "صناديق نقل" لفت بالعلم الأمريكي.