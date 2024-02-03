بايدن يحضر جنازة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا قرب الحدود الأردنية
حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مراسم إعادة جثامين الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا، الأحد، في الأردن، بهجوم بطائرة مسيّرة، وحمّل بايدن مسؤوليته إلى ميليشيات مدعومة من إيران، متوعّدا بالرد.
ووصل بايدن رفقة زوجته جيل إلى قاعدة دوفر بولاية ديلاوير (شمال شرق)، حيث كانت بانتظاره وعائلات الجنود الثلاثة القتلى طائرة نقل عسكرية من طراز C-5 رمادية أعادت الجثث في "صناديق نقل" لفت بالعلم الأمريكي.
وبين الحضور أيضا وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة سي كيو براون.
وقتل العسكريون الثلاثة ويليام جيروم ريفرز وكينيدي لادون ساندرز وبريانا ألكسوندريا موفيت، وهم من ولاية جورجيا الأمريكية (جنوب)، بهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية.
بايدن يواجه انتقادات شديدة
ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات شديدة من خصومه الجمهوريين منذ الهجوم الذي نسب إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران.
وقالت المرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض نيكي هايلي، الخميس: "انتظر حتى يُقتل أشخاص ليقول: حسنا، ربما يتحتم علينا القيام بشيء".
كما حمل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يرجح أن يفوز بترشيح الحزب، على "ضعف" خصمه الديمقراطي، في وقت تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوما بمسيرات وصواريخ نفذتها ميليشيات موالية لإيران، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر.