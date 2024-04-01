استقالة 23 ألف عضو من حزب "العمال" البريطاني بسبب حرب غزة

وأوضحت الصحيفة أنه تم توجيه انتقادات إلى ستارمر وراشيل ريفز، مستشارة الظل، بسبب مراجعة خطة الاستثمار الأخضر الطموحة للحزب بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني إلى أقل من 15 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها خروج عن التزامات حزب العمال البيئية، وأدت إلى زيادة نفور الأعضاء.

وتحت قيادة جيريمي كوربين، وصلت عضوية حزب العمال إلى ذروتها عند 532 ألفًا، في العام 2019، بينما تشير تقارير الحزب الحديثة المقدمة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات إلى انخفاض من 390 ألفًا، في شهر كانون الثاني/يناير، إلى نحو 366 ألفًا في الوقت الراهن.

وفي حين يعزو البعض الانخفاض إلى خيبة الأمل في قيادة ستارمر، يرى آخرون أنه يعكس اتجاهات أوسع في ديناميكيات العضوية والانتماء السياسي، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الوطنية للانتخابات لوك أكيهرست، قوله إن مستويات العضوية الحالية في حزب العمال لا تزال مرتفعة تاريخيًا مقارنة بفترة ولايته السابقة في المنصب، والتي انتهت، في العام 2010، بعدد 150 ألف عضو فقط.

وأشار إلى أن أرقام العضوية لا ترتبط بالضرورة بالنجاح الانتخابي، لافتًا إلى تقدم الحزب في استطلاعات الرأي رغم تراجعه.