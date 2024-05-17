إيران تعلن تفكيك "تجمع شيطاني" واعتقال العشرات بينهم 3 أوروبيين

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين ينتمون لتجمع "شيطاني"، وفق الوصف الرسمي، غربي العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الجمعة، إنه "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين"، مضيفة أن المعتقلين بينهم 146 رجلا و115 امرأة، وإنه تم ضبط كحول ومخدرات.

ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين.

وسبق أن قامت السلطات الإيرانية باعتقال العشرات بتهمة إقامة تجمعات لممارسة طقوس "عبدة الشياطين"، إذ إنه بحسب تقارير الشرطة لا تنحصر هذه التجمعات في العاصمة وحدها بل إنها موجودة في مدن أخرى.

وعادة ما تترافق هذه التجمعات مع تعاطي المخدرات والكحول والموسيقى الصاخبة وأفعال تعتبرها إيران مخالفة للشريعة.

وتحظر السلطات أي تجمعات مختلطة بين الشبان والفتيات، والتي تعتبرها تقليدًا لنمط الحياة الغربي وما يصاحبها من طقوس ومؤثرات.