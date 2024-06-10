وسط امتناع كبير.. حزب ميتسوتاكيس اليميني اليوناني يتصدر انتخابات أوروبا‎

فاز "حزب الديمقراطية الجديدة" اليميني بزعامة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات الأوروبية، التي جرت في بلاده الأحد.

واتسم الاقتراع بنسبة امتناع كبيرة عن التصويت، وفقاً لنتائج رسمية جزئية جمعت من أكثر من 90% من مراكز الاقتراع.

واستنادا إلى هذه النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية، لم تبلغ نسبة المشاركة سوى 40,53% مقارنة مع 58,69% في الانتخابات الأوروبية السابقة عام 2019.

وتعد تلك سابقة في اليونان في العقود الأخيرة، حيث كانت نسبة المشاركة أعلى بكثير من 50%.

وحصل "حزب الديمقراطية الجديدة" على 27,85% من الأصوات و7 مقاعد في البرلمان الأوروبي، وهو ما يظهر وجود فجوة كبيرة مع حزب "سيريزا" اليساري بقيادة ستيفانوس كاسيلاكيس الذي حصل على 14,93% (4 مقاعد)، يليه "حزب باسوك الاشتراكي" (12,91%، 3 مقاعد).

ورغم فوزه، أخفق ميتسوتاكيس الذي أعيد انتخابه بغالبية كبيرة قبل عام، في تحقيق هدفه المتمثل بجمع 33% من الأصوات.

وقال رئيس الوزراء بعد نشر النتائج الجزئية: "لن أخفي الحقيقة، حزبنا لم يحقق الهدف الذي كنا نأمل فيه، حتى لو كانت الفجوة مع الحزب الذي حل ثانيا هي الأكبر على الإطلاق خلال الانتخابات الأوروبية".

واعتبر أن هذه النتيجة وسيلة بالنسبة إلى "بعض الناخبين من أجل الاحتجاج" على صعوبات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لمواطنيه.

ووعد بأن حكومته "ستحاول تأدية عمل أفضل" خلال السنوات الثلاث المقبلة، قبل انتهاء ولايتها.

وفي المجموع، هناك 8 أحزاب يونانية ممثلة في البرلمان الأوروبي، بحسب هذه النتائج الجزئية.