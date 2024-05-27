مع اقتراب نهاية محاكمة ترامب.. هذه أبرز السيناريوهات المتوقعة

وتدخل محاكمة دونالد ترامب مرحلة حاسمة اعتبارًا من الثلاثاء، مع بدء المرافعات الختامية.

ما المطلوب من المحلفين؟

تتعلق القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، بهدف التستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب، ينفي الأخير حصولها.

وتركز الاهتمام خلال المحاكمة على التفاصيل التي أدلت بها دانييلز بشأن العلاقة المفترضة مع ترامب في 2006.

وستلقى على عاتق المحلفين المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يجدون ترامب مذنبًا بتهمة تزوير 34 مستندًا محاسبيًّا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على هذه العلاقة.

ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حساب هيلاري كلينتون.

وعلى المحلفين أن يقرروا بشأن ما إذا كان ترامب زوَّر المستندات، وأيضًا ما إذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى - وهي تبرع انتخابي غير معلن - ما يجعل منها جناية.

وبناء على توصيات القاضي للمحلفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر في ما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، رغم أن ذلك يبقى مستبعدًا.

ما الخيارات؟

يتوجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترامب مذنبًا. وإذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة لاغية.

وسعى فريق الدفاع عن الرئيس السابق لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم دانييلز والمحامي السابق لترامب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.

وتم اختيار المحلفين بعد عملية مضنية، شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترامب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال".

سجن ترامب محتمل؟

سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترامب بالسجن، لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته.

إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحًا في حال الإدانة، ستكون تغريم ترامب، أو وضعه تحت المراقبة، أو إلزامه بالخدمة المجتمعية.