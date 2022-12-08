وفاة القائد بالحرس الثوري الإيراني الوزير السابق رستم قاسمي‎‎

وفي 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على طلب استقالة وزير النقل وإعمار المدن رستم قاسمي، بعد تسريب صورة له مع امرأة من دون حجاب خلال زيارة له إلى ماليزيا عام 2011.

واختار البرلمان الإيراني السياسي المتشدد (مهرداد بذرباش) لتولي منصب وزير النقل وإعمار المدن خلفاً لرستم قاسمي.

ومهرداد بذرباش تولى مناصب عديدة في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، بالإضافة إلى تمثيله سكان طهران في البرلمان التاسع، كما تولى منصب رئيس ديوان المحاسبة في البلاد.

وفي 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سرب ناشطون ومواقع إخبارية إيرانية معارضة، صوراً لرستم قاسمي وهو يظهر مع امرأة من دون حجاب.

وقال موقع "سحام نيوز" الإيراني المقرب من معسكر الإصلاحيين، إن ناشطين نشروا اليوم صوراً لوزير النقل الحالي وزير النفط الأسبق في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، رستم قاسمي وهو يظهر مع امرأة بلا حجاب خارج إيران.