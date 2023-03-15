وسط مخاوف أمنية.. نتنياهو يختصر زيارة مقررة إلى ألمانيا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه اختصر مدة زيارة مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع، وذلك بعدما ذكر المكتب في وقت سابق أنه أجرى مشاورات "بشأن تطورات الأمن القومي".

ولم يحدد البيان ما إذا كانت هناك صلة بين تقليص مدة الزيارة والمشاورات الأمنية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى العاصمة الألمانية، في وقت لاحق الأربعاء، ووفقا لجدول الرحلة الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي، كان مقررا أن يعود الجمعة، لكن البيان الجديد قال إنه سيعود الخميس.