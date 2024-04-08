صحيفة: إيران لن ترد على إسرائيل "إذا تمت هدنة غزة"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة، أنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فإنها ستمتنع عن الرد على مقتل قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأفاد موقع "جاده إيران" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي، الأحد قوله: "إذا نجحت أمريكا في احتواء الوضع، سيكون ذلك نجاحاً كبيراً لإدارة بايدن ويمكننا البناء على ذلك".

ويأتي التقرير في الوقت الذي تُستأنف فيه المفاوضات لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحماس في القاهرة، وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل الاستعدادات لرد محتمل من قبل إيران.

كما جاء نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة العُمانية مسقط.

واستهدفت الغارة الجوية القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي - المسؤول الإيراني الرئيسي المسؤول عن العمليات في سوريا ولبنان - بالإضافة إلى نائبه والعديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني الآخرين.