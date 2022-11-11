"العفو الدولية" تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في عنف إيران ضد المتظاهرين

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الجمعة، صورة قالت إنها لوالدة إلهام أفكاري وهي تجلس أمام مركز احتجاز المخابرات في مدينة شيراز للحصول على معلومات بشأن ابنتها المعتقلة.

كما كشف سعيد أفكاري شقيق الناشطة المعتقلة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "منذ أن اعتقلوا إلهام وابنتها ليانا معًا، لم يسمحوا لإلهام برؤيتها أو الاتصال بها؛ حتى لا تعرف أن ليانا قد أطلق سراحها ويمكنهم استخدام ذلك ورقة تعذيب شقيقتي بفكرة احتجاز طفلتها".

وأضاف: "ماذا أقول ما الذي يمكن فعله إلا عدم التراجع؟ ما الذي يمكننا فعله سوى مواصلة الحرب من أجل سقوط هذا الحجم من العار والسواد".

تحذير للأمم المتحدة

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، في محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة بشأن أوضاع إيران.

وفي اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش، رفض عبد اللهيان إجراء الحكومات الغربية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، وادعى أن الجمهورية الإسلامية هي "المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان".

وزعم وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية "مارست ضبط النفس العميق" خلال هذه الاحتجاجات، وقال: "ينبغي عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب، وليس ضد إيران، التي هي مدافع حقيقي عن حقوق الإنسان".

وفي الآونة الأخيرة، نشرت تقارير حول تخطيط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع حول الأحداث الأخيرة في إيران.

وقال رئيس هذا المجلس فيديريكو فيليجاس، في مقابلة مع قناة "إيران اينترنشيونال"، إن الهدف من الاجتماع الخاص "سيكون إيجاد آلية للرد على أوضاع حقوق الإنسان في إيران أو التحقيق فيها".

وكانت إيران مسرحًا لاحتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ حوالي شهرين بعد وفاة مهسا أميني في حجز دورية للشرطة منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت منظمة "هرانا" الإيرانية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين وصل إلى 328 شخصًا على أيدي قوات الأمن خلال هذه الاحتجاجات.