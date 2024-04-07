جيش من الروبوتات.. مناورات أمريكية مع "عدو افتراضي" (صور)

يجري الجيش الأمريكي مناورات عسكرية وتمرينات مع عدو افتراضي من الروبوتات الآلية، بحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

وتقول المجلة: "طالما كان الجيش الأمريكي متمسك بشعار لا تطلقوا النار حتى ترى بياض عيونهم .. لكن اليوم يجد الملازم إسحاق مكوردي وفصيلته من قوات المشاة، الذين لعبوا دور عدو وهمي للولايات المتحدة، أنفسهم في مواجهة عدو من نوع مختلف تمامًا: عدو مزود بعدسات كاميرا للعيون وبشرة من صفائح معدنية".

وتشير المجلة إلى أن الروبوتات الآلية تقود سيارات ثمانية الإطارات وتحمل قوة نارية.

وأطلقت الروبوتات النار على المنازل التي اختبأت فيها قوات المعارضة، في وقت حلقت فيه طائرات دون طيار فوق مكوردي وفريقه وأسقطت فوقهم قنابل - كرات قدم رغوية.

كما قامت الكلاب الآلية، المزودة بأجهزة استشعار للرؤوس، بتفتيش المنازل للتأكد من خلوها.