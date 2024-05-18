منظمة حقوقية: إيران نفَّذت حكم الإعدام بحق 10 أشخاص

منظمة حقوقية: إيران نفَّذت حكم الإعدام بحق 10 أشخاص
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 10 أشخاص في البلاد، بينهم امرأتان، في سجون 3 مدن، هي: أورمية، وسلماس، ونيشابور، وفق تقارير حقوقية محلية، اليوم السبت.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 رجال وامرأة على الأقل في سجن أورمية المركزي شمال غربي إيران"، لافتة إلى أن السجينة بروين موسوي أُعدمت بتهمة تتعلق بـ"المخدرات".
وأوضحت المنظمة ذاتها أن حكم الإعدام الصادر بحق فاطمة عبد الله، المحكوم عليها بالقصاص الذاتي بتهمة "القتل العمد"، تم تنفيذه أيضًا في سجن نيشابور، شمال شرقي إيران.
من جانبها، أعلنت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان أنه تم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 3 سجناء بتهم المخدرات في سجن سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.
ونشرت منصات إخبارية مقطع فيديو، اليوم السبت، قالت إنه لمقرب من بروين موسوي، حيث أظهر تسليم جثة السجينة بعد إعدامها في سجن أورمية المركزي.
وكانت "موسوي" البالغة من العمر 53 عامًا، من عائلة فقيرة جدًا، وتعاني من مرض السرطان قبل إعدامها.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أشارت، في تقرير سابق، إلى أنه تم إعدام 7 نساء في إيران، منذ بداية عام 2024، خمس منهن بتهمة تعاطي المخدرات.