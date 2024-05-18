منظمة حقوقية: إيران نفَّذت حكم الإعدام بحق 10 أشخاص

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 10 أشخاص في البلاد، بينهم امرأتان، في سجون 3 مدن، هي: أورمية، وسلماس، ونيشابور، وفق تقارير حقوقية محلية، اليوم السبت.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 رجال وامرأة على الأقل في سجن أورمية المركزي شمال غربي إيران"، لافتة إلى أن السجينة بروين موسوي أُعدمت بتهمة تتعلق بـ"المخدرات".

وأوضحت المنظمة ذاتها أن حكم الإعدام الصادر بحق فاطمة عبد الله، المحكوم عليها بالقصاص الذاتي بتهمة "القتل العمد"، تم تنفيذه أيضًا في سجن نيشابور، شمال شرقي إيران.