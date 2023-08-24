غوتيريش يندد بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام فلورنسيا سوتو نينو، إن "كل عملية إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

في وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها، بأن الجهات المعنية في بيونغ يانغ، "أطلقت صاروخا فضائيا فجر الخميس وأن حادثا وقع خلال العملية".

وأورد التقرير، أن السلطات التي وصفت الحادث بأنه "غير خطير"، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.