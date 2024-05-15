بعد عقوبات طالت عسكريين.. إيران تستدعي السفير الأسترالي
أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال سفارة أستراليا في طهران، عقب فرض أستراليا عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.
وأفاد بيان نشره موقع الخارجية الإيرانية، أن "رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، وأبلغه احتجاج إيران الشديد على التصرفات الأسترالية غير المسؤولة في تطبيق هذه العقوبات غير القانونية وغير المبررة".
وأكد رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحق الرد.
من جانبه، أعلن القائم بأعمال السفارة الأسترالية في هذا اللقاء أنه سينقل موقف الخارجية الإيرانية إلى كانبيرا في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين، وعدد من المؤسسات الإيرانية.
ومن بين المسؤولين الذين فُرضت عليهم العقوبات العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع، والجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات رجال أعمال، وشركات شاركت في تطوير برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بحسب الخارجية الأسترالية، مشيرة إلى أن "توسيع إيران، وتوفير هذه التقنيات للمجموعات الوكيلة، أدّيا، منذ فترة طويلة، إلى تغذية عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وشملت العقوبات أيضًا وزير الدفاع السابق أمير حاتمي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات مهدي جوجردشيان، واللواء غلام علي رشيد قائد قاعدة خاتم الأنبياء المركزية.
وأضافت أستراليا أيضًا البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة تصميم وإنتاج محركات الطائرات (DAMA)، وشركة تكنولوجيا الاتصالات، إلى قائمة العقوبات الجديدة.
وأشارت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها إلى أن العقوبات الجديدة تعني أن البلاد فرضت حتى الآن عقوبات على 90 فردًا و100 كيان مرتبط بإيران، وهذا يُظهر "التزام الحكومة بمواجهة" الحكومة الإيرانية بجدية، مشددة على أنها ستواصل الضغط على إيران "لوقف أنشطتها التدميرية، والالتزام بالقانون الدولي".