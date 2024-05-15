بعد عقوبات طالت عسكريين.. إيران تستدعي السفير الأسترالي

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال سفارة أستراليا في طهران، عقب فرض أستراليا عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.

وأفاد بيان نشره موقع الخارجية الإيرانية، أن "رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، وأبلغه احتجاج إيران الشديد على التصرفات الأسترالية غير المسؤولة في تطبيق هذه العقوبات غير القانونية وغير المبررة".

وأكد رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحق الرد.