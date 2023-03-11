صحف عالمية: اتفاق "تاريخي" بين السعودية وإيران.. و"كينغال" الروسي يكشف ضعف الغرب

تصدر الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، الذي أبرم في بكين، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح السبت، وسط تقارير تتحدث عن مستقبل أفضل للمنطقة و"نجاح" متزايد للدبلوماسية الصينية.

وتناولت الصحف تقارير تفيد بأن الصواريخ الفرط صوتية التي أطلقتها موسكو على أوكرانيا، الخميس، تكشف عن "ضعف" الغرب في ما يتعلق بسباق التسلح مع روسيا، ويزيد الضغط عليه ليس فقط بشأن دفاعات كييف، ولكن أيضاً بدفاعاته الخاصة به.

كما ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف عن اتفاق أمريكي أوروبي بشأن تهدئة الخلاف التجاري الذي شب بين واشنطن وبروكسل بسبب سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن من جهة، وخلاف حول إنشاء "جبهة موحدة" ضد الصين من جهة أخرى.

اتفاق "تاريخي" بين السعودية وإيران

في خطوة لقيت ترحيباً عربياً ودوليا واسعاً، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات فيما بينهما بعد سبع سنوات من المقاطعة، وذلك في صفقة توسطت فيها الصين وعكست "انتصارًا دبلوماسيًا" لها في المنطقة.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الصفقة بمثابة "هزة في الجغرافيا السياسية" للشرق الأوسط، حيث إنها تشير إلى زيادة حادة في نفوذ بكين في منطقة تخلت الولايات المتحدة عنها بشكل كبير وجعلت تركيزها منصباً فقط على صراع نفوذ مع الصين وروسيا.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة تعتبر "منطقية" إلى حد كبير، حيث أقامت الصين في السنوات الأخيرة علاقات اقتصادية أوثق مع المملكة العربية السعودية وإيران، وكلاهما مورد مهم للنفط لدى بكين، مشيرة إلى أن ذلك جعل الأخيرة "شريكاً موثوقاً فيه" لدى الرياض وطهران وساهم في تقاربهما.

ونقلت "وول ستريت جورنال"عن مسؤولين سعوديين وإيرانيين قولهم إن طهران تعهدت بموجب الاتفاق بـ"وقف" نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة وإيذاء جيرانها، بما في ذلك الهجمات التي كانت تشنها جماعة الحوثي اليمنية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف المسؤولون أن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما وبعثاتهما على أرض بعضهما البعض في غضون شهرين، كما أنهما اتفقا على أن يعقد وزيرا خارجيتيهما قمة قريباً للتوصل إلى تفاهمات أخرى.

وتابع المسؤولون أن الرئيس الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان قد أثار فكرة المحادثات مؤخرًا خلال زيارته للرياض في ديسمبر الماضي.