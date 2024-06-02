مصدر لـ"إرم نيوز": نائب حسن روحاني سيترشح للرئاسة الإيرانية

كشف قيادي في حزب "كوادر البناء" أحد الأحزاب المعتدلة، الأحد، أن إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني، سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ورجّح المصدر في حديثه لـ"إرم نيوز" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن "جهانغيري سيتوجه اليوم إلى مبنى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة".

وأضاف، أن "هذا القرار اتخذته القيادة العليا في حزب "كوادر البناء" في اجتماع عقدته الليلة الماضية في العاصمة طهران، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإصلاحية".

وعند سؤاله عما إذا كان ترشيح جهانغيري سيحظى بدعم زعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، أجاب "حتى الآن لم يتضح لنا موقف جبهة الإصلاحات وقرار خاتمي، بشأن دعم أي مرشح".

وترشح عدد من التيار الإصلاحي من بينهم مسعود بزشكيان، ومصطفى كواكبيان، وكذلك النائب الأسبق محمود صادقي.

وقد توجه صادقي اليوم إلى مبنى الداخلية وقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/ حزيران الجاري.