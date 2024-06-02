مصدر لـ"إرم نيوز": نائب حسن روحاني سيترشح للرئاسة الإيرانية
كشف قيادي في حزب "كوادر البناء" أحد الأحزاب المعتدلة، الأحد، أن إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني، سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ورجّح المصدر في حديثه لـ"إرم نيوز" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن "جهانغيري سيتوجه اليوم إلى مبنى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة".
وأضاف، أن "هذا القرار اتخذته القيادة العليا في حزب "كوادر البناء" في اجتماع عقدته الليلة الماضية في العاصمة طهران، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإصلاحية".
وعند سؤاله عما إذا كان ترشيح جهانغيري سيحظى بدعم زعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، أجاب "حتى الآن لم يتضح لنا موقف جبهة الإصلاحات وقرار خاتمي، بشأن دعم أي مرشح".
وترشح عدد من التيار الإصلاحي من بينهم مسعود بزشكيان، ومصطفى كواكبيان، وكذلك النائب الأسبق محمود صادقي.
وقد توجه صادقي اليوم إلى مبنى الداخلية وقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/ حزيران الجاري.
من هو جهانغيري؟
إسحاق جهانغيري سياسي محسوب على الإصلاحيين، رغم انتمائه إلى حزب "كوادر البناء" (حزب أصولي معتدل)، الذي أسسه الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وشغل جهانغيري منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية في حكومة حسن الروحاني ثماني سنوات، كما شغل منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وكان عضوا في البرلمان دورتين متتاليتين، خلال الفترة من 1984 إلى 1992م.
جهانغيري من سكان مدينة "كوهشاهي" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وبعد أن أكمل تعليمه الثانوي، درس في جامعة كرمان، وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة شريف للتكنولوجيا، ونال درجة الدكتوراه في الإدارة الصناعية من جامعة آزاد الإسلامية في طهران.
بدأ جهانغيري نشاطه السياسي عام 1980 في منظمة "جهاد البناء" في كرمان، وبعد فترة بدأ العمل كرئيس لـ"جهاد البناء" في مدينة جيروفت، وبعد ذلك أصبح عضواً في المجلس المركزي لمحافظة كرمان.
إسحاق جهانغيري لديه ولدان يدعيان محمد حسين وحسام، وابنتان فائزة وهدى، وزوجته "مانيجه جهانغيري"، شقيقه مهدي جهانغيري مؤسس بنك السياحة في إيران وشركة الاستثمار السياحي.
كما كان جهانغيري والياً لمحافظة أصفهان في الحكومتين الخامسة والسادسة في عهد أكبر هاشمي رفسنجاني بين عامي 1992 و 1997.
ويتمتع جهانغيري بتوجهات وآراء سياسية إصلاحية، ويعد أحد مؤسسي حزب "كوادر البناء" الإيراني، وهو حاليًا عضو في المجلس المركزي لهذا الحزب، وهو أيضًا عضو في مؤسسة باران التابعة للزعيم الإصلاحي محمد خاتمي.
وفي الانتخابات التي جرت عام 2017، ترشح جهانغيري للانتخابات الرئاسية، وتم تأييد أهليته من مجلس صيانة الدستور، لكنه انسحب لصالح الرئيس الأسبق حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية.
وفي الانتخابات التي جرت عام 2021 ترشح جهانغيري، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته، الأمر الذي سهّل فوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.