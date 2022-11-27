بعد نيله 95% من الأصوات.. أوبيانغ رئيسًا لغينيا الاستوائية لولاية جديدة

وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات في حين أنّ حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير "الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية" يشغل 99 من مقاعد الجمعية الوطنية المئة وكلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.

ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أيّ معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان واستشراء الفساد.