زيلينسكي: الوضع صعب في باخموت لكنّ جنودنا صامدون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون "بقوة" بمواقعهم في باخموت، المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، حيث وصف الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" في وجه القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون الذي يزور العاصمة الأوكرانية: "هذه النقطة الأكثر صعوبة، الأكثر سخونة حالياً".

وأضاف: "ليس الأمر سهلاً على جنودنا في الشرق ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيّاً"، مشيداً بالجنود الأوكرانيين الذين "يتمسّكون بقوّة" بمواقعهم.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى نقطة ساخنة أخرى في فوغليدار الواقعة جنوب باخموت في منطقة دونيتسك أيضاً، حيث يشنّ الروس هجوماً.