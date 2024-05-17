رواندا.. فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية

انطلقت اليوم، في رواندا الفترة الانتخابية مع فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى يوم 15 يوليو المقبل.

وفتحت اللجنة الانتخابية باب قبول الترشحات لفترة تمتد أسبوعين، وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في رواندا.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابية في رواندا تشارلز مونيانيزا في تصريحات لوسائل الإعلام أنّ "الفترة الممتدة من 17 إلى 30 مايو ستُخصص لقبول ملفات المرشحين"، مضيفا "نحن جاهزون ومستعدون لذلك، وسنعلن القوائم الأولية للمرشحين في 6 يونيو، والقوائم النهائية في 14 من الشهر المقبل، ثم نواصل الحملات الانتخابية" وفق تعبيره.

وأكد مونيانيزا أنه قبل فتح باب الترشح رسميا، أعربت ثماني شخصيات مستقلة عن عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها رئيس الدولة الحالي بول كاغامي الذي رشحه حزب الجبهة الوطنية الثورية لإعادة انتخابه لولاية رابعة.

وقبل شهرين تقريبًا من التصويت، تتواصل الاستعدادات داخل اللجنة الانتخابية. وقال تشارلز مونيانيزا "لقد انتهينا تقريبًا من تسجيل الناخبين، وسجلنا زيادة في العدد، ويرتبط هذا بشكل رئيسي بالشباب الذين سيصوتون لأول مرة، ونتوقع أن يشارك في هذه الانتخابات نحو مليوني ناخب جديد".

ومن المتوقع أن يصل عدد الناخبين الإجمالي إلى حوالي 9.5 مليون شخص في هذه الانتخابات.