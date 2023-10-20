بعد "طوفان الأقصى".. هل تنجح إسرائيل في "تصفية" محمد الضيف ويحيى السنوار؟‎

تُكرّر إسرائيل التي تعهّدت بالقضاء على "حماس" بعد هجومها غير المسبوق، أنّ كلّ عضو في الحركة محكوم عليه بالقتل، لا سيما من تعتبرهما العقلين المدبّرَين للهجوم: يحيى السنوار، ومحمد الضيف.

وتعرّض "الضيف" الذي يرأس الجناح المسلّح لحركة حماس، و"السنوار"، زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة لمحاولات اغتيال عدّة، لكن المطاردة هذه المرة تتخذ على ما يبدو منحى جديدًا.

وقُتل 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، منذ الهجوم المباغت الذي شنّته "حماس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما خُطف 203 آخرون، وفق الجيش الإسرائيلي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ "إرهابيي حماس أمام خيارين: يُقتلون أو يسلّمون أنفسهم دون قيد أو شرط. ليس هناك خيار ثالث".

وتؤكّد "حماس" التي تحكم قطاع غزة، منذ العام 2007، والتي تعتبرها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، "إرهابية"، أنّها "غير خائفة".

وتشير مصادر أمنية فلسطينية خارج غزة إلى احتمال أنّ يكون "السنوار" و "الضيف" يختبئان في شبكات الأنفاق التي أُنشئت في القطاع للاحتماء من الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أودت منذ بداية الحرب بحياة ما لا يقل عن 3785 شخصًا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.