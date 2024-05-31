الصين تستعرض كلبًا آليًا يحمل بندقية خلال تدريب عسكري (فيديو)
استعرضت المؤسسة العسكرية الصينية خلال تدريباتها العسكرية الأخيرة مع كمبوديا، كلبًا آليًّا يحمل بندقية آلية على ظهره.
وعرض مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال تمرين "التنين الذهبي 2024"، وفقا لشبكة "سي إن إن"، الكلب الآلي وهو يمشي ويقفز ويستلقي ويتحرك إلى الخلف تحت سيطرة مُشغل عن بعد.
وبينت صحيفة غلوبال تايمز التي تديرها الدولة، أن وجود الكلاب الآلية في التدريبات مع الجيوش الأجنبية يشير إلى مرحلة متقدمة من التطور.
ونقلت الصحيفة عن خبير لم تذكر اسمه قوله: "عادة، لن يتم إحضار معدات جديدة إلى تدريب مشترك مع دولة أخرى؛ لذا يجب أن تكون الكلاب الآلية قد وصلت إلى مستوى معين من النضج الفني".
وقال جندي يُدعى تشين وي في مقطع فيديو بثته قناة CCTV الحكومية: "يمكن أن يكون بمثابة عضو جديد في عملياتنا القتالية الحضرية، ليحل محل أعضائنا البشريين لإجراء الاستطلاع، وتحديد هوية العدو، وضرب الهدف".
وأظهر الفيديو أيضًا بندقية آلية مثبتة أسفل طائرة بدون طيار ذات ستة مراوح، مما يوضح ما يقوله الفيديو عن "مجموعة متنوعة من المعدات الذكية غير المأهولة في الصين".
وتعد الصين واحدة من أكبر مصدري الطائرات بدون طيار في العالم، لكن وزارة التجارة الصينية فرضت العام الماضي ضوابط على تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مشيرة إلى الحاجة إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنية".
وقد ظهرت الكلاب على وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لرقابة صارمة في الصين لمدة عام على الأقل.