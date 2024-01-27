اشتداد المنافسة بين القوى العظمى في "الجنوب العالمي"

وصرح لافروف أن هذه الدول "مستعدة للعمل معنا بأمانة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والسياسة والمجال الأمني"، منوهًا أن "الغرب لا يحترم مصالح هذه الدول".

وتساءل "رشا ماترز": "لماذا نجحت روسيا في تعزيز مكانتها لدى العديد من دول الجنوب العالمي، حتى في ظل استمرارها في حرب الاستنزاف الوحشية في أوكرانيا؟".

وقال إن موسكو تستفيد من ميزة كبيرة، هي الشك العميق بين هذه الدول تجاه الغرب، خاصة الولايات المتحدة، مشيرًا أن العديد من دول الجنوب العالمي تؤكد أنها لا ترى أي فرق بين ما تفعله روسيا في أوكرانيا، وما فعلته الولايات المتحدة في فيتنام أو العراق أو أفغانستان.

وتابع الموقع: "تستغل روسيا أيضًا حالة الاستياء في العديد من البلدان، حيث تعمل الحرب والتنافس الغربي مع الصين على صرف الانتباه وتحويل الموارد بعيدًا عن التحديات الملحة التي تواجهها، مثل الديون والنمو الاقتصادي والغذاء والطاقة وتغير المناخ والصحة، إذ تنظر هذه الدول إلى الولايات المتحدة والعديد من حلفائها الأوروبيين على أنهم قوى استعمارية جديدة لا تزال تعاملهم باستعلاء".

وأكد الموقع أن هذه الدول لا تعتبر أن ما تفعله روسيا في أوكرانيا شكلًا من أشكال الاستعمار، لأن روسيا تستحضر على نحو متكرر الماضي السوفيتي، ودعم الاتحاد السوفيتي لحركات التحرر المناهضة للاستعمار، لإثبات حسن نواياها باعتبارها القوة الرائدة في مكافحة الاستعمار.

ورغم أن لدى الدول الغربية الكثير لتقدمه للجنوب العالمي اقتصاديًا مقارنة مع روسيا، إلا أن موسكو تحتفظ بنفوذها الاقتصادي، وتبقى الطاقة هي الأهم، فالنفط الروسي الرخيص يظل جذابًا للعديد من البلدان، وكانت الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، ما مكن روسيا من الاستمرار في كسب مليارات الدولارات رغم العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، والحد الأقصى لأسعار النفط، بحسب "رشا ماترز".

وبين الموقع أحد أهم الأسباب التي جعلت روسيا تحافظ على مكانتها مع الجنوب العالمي، وفي بعض الحالات حققت مكاسب، والذي يتمثل في أنه لا علاقة للجنوب العالمي بجهود روسيا الخاصة، بقدر علاقته بالبيئة الدولية المتغيرة.

وقال "فتحت الحرب الروسية الأوكرانية فرصًا جديدة لهذه الدول لتأكيد المزيد من قدرتها على التصرف.. إنهم يرفضون الانحياز إلى أحد الجانبين في هذا الصراع، والتورط في المنافسة الجيوسياسية، وهم يأملون أن يلعبوا، عندما تنتهي الحرب، دورًا أكبر في تشكيل أو تعزيز التحالفات الإقليمية".

وأشار إلى تأييد الصين للرواية السردية الروسية بأن الغرب هو الذي تسبب في الحرب مع أوكرانيا، وأن لروسيا الحق في "الأمن غير القابل للتجزئة"، لكن رغم إعلان روسيا والصين عن شراكتهما "بلا حدود" في عام 2022، إلا أنهما تتنافسان في أجزاء من الجنوب العالمي، وفق الموقع.

وقال: "سهّلت هذه المنافسة عودة روسيا إلى أفريقيا في الأعوام القليلة الماضية، بسبب مخاوف الدول الأفريقية بشأن مواجهة موقف الصين المهيمن هناك".