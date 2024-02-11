اتفاق "تشابهار".. تعزيز لموقف الهند أمام التقارب الصيني الباكستاني

يعد الاتفاق طويل الأجل لتطوير ميناء "تشابهار" الذي تمَّ توقيعه بين الهند وإيران في منتصف يناير/كانون الثاني 2024، عُنصرًا حاسمًا في إستراتيجية نيودلهي الهادفة إلى تجاوز باكستان للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى وموازنة التعاون المتنامي بين الصين وباكستان، وفق ما ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له اليوم الأحد.

كما يعد ميناء تشابهار، الذي يقع في مقاطعة سيستان- بلوشستان الإيرانية على الساحل الجنوبي، وتم تطويره منذ عام 2016 من قِبل الهند وإيران لتعزيز الاتصال والعلاقات التجارية، بحسب ما جاء في التقرير، "ذا أهمية إستراتيجية لكلا البلدين، حيث كان النقطة المحورية في المعادلة الهندية الإيرانية في السنوات الأخيرة".

لكن التقدم في المشروع ظلَّ بطيئًا، إذ ابتعدت الهند عن التطوير بعد أن شددت واشنطن العقوبات على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني، رغم إعفاء "تشابهار" من العقوبات، وأيضًا بسبب عدم وجود خطة طويلة المدى، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق النهائي تمَّ توقيعه في طهران منتصف الشهر الماضي، من قبل وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، ووزير التنمية الحضرية الإيراني، مهرداد بازرباش، بعد سنوات من المفاوضات ليكون بديلًا عن العقد السابق الذي تم التوصل إليه بين شركة IPGL الهندية وشركة Arya Banader الإيرانية في عام 2016.