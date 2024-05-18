كيم يشرف على اختبار صاروخ بتكنولوجيا توجيه جديدة
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة، يوم الجمعة، حسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت الوكالة أن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج خلال زيارة لمصنع أسلحة، الجمعة؛ "للتعامل مع المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء"، وتعزيز ردع الحرب النووية.
وقال كيم إن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق الجمعة، أكد جيش كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي. وقالت الوكالة إن كيم عبّر عن ارتياحه للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظاما مستقلا للملاحة.
وجاءت عمليات الإطلاق بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح، في محاكاة لقتال جوي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من بلدة وونسان على الساحل الشرقي، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا قصير المدى أُطلق على ما يبدو وسقط بالفعل، نقلا عن مسؤول حكومي.
وأطلقت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلا عن صواريخ تكتيكية، في الأشهر القليلة الماضية، واصفة إياها بأنها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن الصواريخ التكتيكية تهدف فقط إلى ردع العدوان العسكري لكوريا الجنوبية، في حين نفت تصدير بيونغ يانغ لهذه الأسلحة.
ويأتي إطلاق الصواريخ في وقت يزور فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مدينة هاربين شمال شرقي الصين.