كيم يشرف على اختبار صاروخ بتكنولوجيا توجيه جديدة

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة، يوم الجمعة، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت الوكالة أن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج خلال زيارة لمصنع أسلحة، الجمعة؛ "للتعامل مع المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء"، وتعزيز ردع الحرب النووية.

وقال كيم إن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد جيش كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي. وقالت الوكالة إن كيم عبّر عن ارتياحه للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظاما مستقلا للملاحة.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح، في محاكاة لقتال جوي.