صدمة "الماكرونيين".. تفاصيل "الليلة المشحونة" في فرنسا

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الأجواء في العاصمة باريس كانت مشحونة، عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية في وقت متأخر من ليلة الأحد، فقد ترك هذا الإعلان، الذي جاء خلال تجمع انتخابي لحوالي 300 من أنصار النهضة، الكثيرين في حالة من "الصمت والذهول".

وقالت الصحيفة إنه في وقت سابق من المساء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، فاجأ إعلان ماكرون الكثيرين، إذ سارع أحد النواب، الذي بدا عليه الحزن، إلى الخروج من الغرفة بعد لحظات من إعرابه عن مخاوفه من أن هذه الخطوة ستفيد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وأعلن أحد البرلمانيين أن "الماكرونية انتهت الليلة"، واصفًا قرار الرئيس بالخطوة المتهورة لتعيين جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني رئيسا للوزراء قبل السباق الرئاسي لعام 2027، في حين تقبل آخرون على مضض تطور الأحداث، معتبرين "الأمر قد انتهى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحلول الساعة الثامنة مساءً، كان فريق حملة فاليري هاير، بمن في ذلك الوزراء الرئيسيون، مثل أميلي أوديا كاستيرا (الرياضة)، ونيكول بيلوبيه (التعليم)، وستانيسلاس غيريني (الخدمة العامة)، قد اجتمعوا لمراجعة النتائج الإقليمية.

وانقطع الاجتماع فجأة؛ بسبب أنباء خطاب ماكرون الوشيك، إذ وصف أحد الشهود اللحظة بأنها لحظة عدم تصديق جماعي للرئيس، الذي "أعلن الحل".