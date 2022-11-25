روسيا: قرار البرلمان الأوروبي لا يمت بصلة لمكافحة الإرهاب

وصوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح نص يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" في النزاع بأوكرانيا، داعيًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوه.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتًا مقابل معارضة 58 صوتًا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

وطالبت كييف مرارًا المجتمع الدولي إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" على خلفية غزوها.

ويعد قرار البرلمان الأوروبي في هذه المرحلة رمزيًا في ظل غياب إطار قانوني ملائم في الاتحاد الأوروبي على عكس الولايات المتحدة.

وامتنعت واشنطن حتى الآن عن إدراج موسكو على قائمتها تلك، وهي خطوة من شأنها تفعيل مزيد من العقوبات وإلغاء الحصانة للمسؤولين الروس.