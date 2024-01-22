البرلمان الروسي يدرس قانون مصادرة ممتلكات "مزيفي الحقائق"

أعلن رئيس لجنة البناء الحكومي بمجلس الدوما الروسي، بافيل كراشينينيكوف، اليوم الإثنين، أنه من الممكن النظر يوم الأربعاء القادم، في مشروع قانون "مصادرة الممتلكات، لمن يثبت عليه تهمة تزييف الحقائق والمعلومات حول عمل وأنشطة القوات المسلحة الروسية".

وصرّح رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريف، وهو أحد المشاركين في وضع مشروع القانون، في وقت سابق، لوكالة "ريا نوفستي"، بأن مجلس الدوما سيحدد توقيت النظر في مشروع القانون، المتعلق بمصادرة الممتلكات على خلفية تهمة تزييف الحقائق المتعلقة بالقوات المسلحة الروسية".

وكان قادة الكتل السياسية بمجلس الدوما الروسي أعدوا، يوم 18 كانون الثاني/يناير، مشروع قانون يقضي بمصادرة ممتلكات كل من ينشر أخبارا مزيفة تتعلق بالقوات المسلحة الروسية.