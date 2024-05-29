جنوب أفريقيا.. استياء من رامافوزا وحزبه مع انطلاق الانتخابات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي يكافحون للحفاظ على دعم الناخبين السود في انتخابات محورية اليوم، وسط خيبة أملهم فيه.

وكان يُنظر إلى رامافوزا، في البداية كزعيم واعد من قبل العاملين السود، الذين كانوا يأملون أن يعالج الفساد وينعش الاقتصاد.

ومع توجه مواطني جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع، يُشكّل العاملون السود الآن تهديدًا لقبضة رامافوزا على السلطة؛ فقد خاب أمل العديد منهم في قيادته، إذ يشعرون أنه لم يتصرف بحزم كافٍ لمعالجة الاقتصاد والفساد داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وقد يؤثر عدم الرضا هذا على أداء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات القادمة.