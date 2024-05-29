جنوب أفريقيا.. استياء من رامافوزا وحزبه مع انطلاق الانتخابات
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي يكافحون للحفاظ على دعم الناخبين السود في انتخابات محورية اليوم، وسط خيبة أملهم فيه.
وكان يُنظر إلى رامافوزا، في البداية كزعيم واعد من قبل العاملين السود، الذين كانوا يأملون أن يعالج الفساد وينعش الاقتصاد.
ومع توجه مواطني جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع، يُشكّل العاملون السود الآن تهديدًا لقبضة رامافوزا على السلطة؛ فقد خاب أمل العديد منهم في قيادته، إذ يشعرون أنه لم يتصرف بحزم كافٍ لمعالجة الاقتصاد والفساد داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وقد يؤثر عدم الرضا هذا على أداء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات القادمة.
ويمتلك العاملون السود، الذين يشكلون نسبة صغيرة من السكان السود ولكنهم يتمتعون بقدرة إنفاق كبيرة، تأثيرًا على الخطاب السياسي في البلاد. وهم أكثر اهتمامًا بقضايا مثل محاكمة المسؤولين الفاسدين، وتعيين قادة أكفاء، ووضع سياسات تعزّز المنافسة العادلة ضد الشركات المملوكة للبيض.
كما يشعر العديد منهم أيضًا بعبء الفقر المنتشر على نطاق واسع ويستاؤون من اضطرارهم لدفع تكاليف الأمن الخاص والمدارس والمستشفيات. وهم يعتقدون أن الحكومة يجب أن توفر فرصًا أفضل لشعبها، بدلًا من أن تنسب الفضل في نجاحهم. حسب "نيويورك تايمز".
ويقول المنتقدون إن رامافوزا أعطى الأولوية لمعارك الحزب الداخلية على اتخاذ قرارات صعبة لصالح البلاد. ومع ذلك، يعتقد مؤيدوه أن نهجه المدروس قد جلب الاستقرار السياسي وحسّن مؤسسات الدولة.
ويواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منافسة قوية من أحزاب المعارضة، ولكن لا يزال من المتوقع أن يهيمن على الانتخابات. مع العلم أن فشل المؤتمر الوطني الأفريقي في الحصول على 50% من الأصوات، سيحتاج إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة.
ويتطلب التعامل مع الناخبين من الطبقة الوسطى، بما في ذلك العاملون السود، نهجًا مختلفًا عن التجمعات التي تنظمها المجتمعات الفقيرة والطبقة العاملة، إذ يسلط رامافوزا الضوء على التحديات التي ورثتها إدارته، ويصوّر أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فقدْ فقَدَ بعض العاملين السود ثقتهم في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ويبحثون عن خيارات سياسية بديلة تلبي مخاوفهم.
في المقابل، كانت ذروة قوة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالنسبة للعاملين السود في فترة رئاسة، ثابو مبيكي، التي ركزت على سياسات زيادة ملكية السود للشركات.
ومع ذلك، أدى رد الفعل العنيف ضد إهمال مبيكي المتصور للفقراء إلى صعود جاكوب زوما، الذي نصّب نفسه نصيرًا للطبقات المتوسطة والفقيرة.
لكن عندما تولى رامافوزا السلطة من زوما، كان قادة الأعمال السود متفائلين بقيادته، ومع ذلك، يشعر الكثيرون الآن بخيبة الأمل، مشيرين إلى بطء التقدم في معالجة أزمة الكهرباء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن العاملين السود في جنوب أفريقيا يمثّلون تحديًا لسيريل رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات المقبلة. ويمكن أن تؤثر خيبة أملهم في قيادة رامافوزا، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد والفساد، على أداء الحزب، الأمر الذي يدفع العاملين السود للتمتع بثرواتهم إلى جانب نفوذ كبير في تشكيل الخطاب السياسي، وقد يدعمون خيارات سياسية بديلة.