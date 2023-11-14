رئيس وزراء مالي يُدافع عن وجود "فاغنر" في البلاد

دافع رئيس وزراء مالي شوغيل كوكالا مايغا، الذي يترأس الحكومة منذُ الـ11 من حزيران/يونيو لعام 2021، عن مستقبل مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية في البلاد.

جاءت تصريحات مايغا في مقابلة مع الصحيفة الغابونية سو كي فونلافريك، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تقييمه للوضع في البلاد بعد 3 سنوات من انقلاب قاد الجيش إلى رئاسة السلطة بمرحلة انتقالية.

وردًا على الانتقادات بخصوص وجود قوات "فاغنر" في مالي، أكد مايغا أن لدى باماكو "شراكة مع الاتحاد الروسي، الذي ينظم تعاونه مع مالي داخليًا كما يريد"، منوهًا إلى أن "التاريخ الدولي أظهر في السنوات الأخيرة أنه حتى أقوى الجيوش تواجه صعوبات في التغلب على القوات المسلحة".

وبخصوص تعطل تنفيذ اتفاق السلام الموقع في عام 2015 ورحيل قوات البعثة الأممية "مينوسما" من مدينة كيدال، أفاد رئيس الوزراء بأن الطرفين كانا متفقين على الانسحاب، مؤكدًا عدم السماح "لأية قوة بمعارضة ذلك".