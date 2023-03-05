احتكاك حدودي "غير عادي" بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني

نشب احتكاك وُصف بأنه "غير عادي"، اليوم الأحد، بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على الحدود بين البلدين، الأمر الذي دفع القوات الدولية "اليونيفيل" للتدخل ومنع أي اشتباكات بينهما، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية ولبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "الاحتكاك نشب بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على إثر نشاط للقوات الإسرائيلية على السياج الحدودي بين البلدين"، مشيرة إلى أن "الحدث انتهى بتدخل قوات اليونيفيل الدولية".



ونقلت القناة العبرية، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إن "عشرات من المشتبه بهم تجمهروا على الجانب اللبناني من السياج الحدودي مع إسرائيل، وحاول المشتبه بهم، وبعضهم مسلح، التدخل في أنشطة قوات الجيش" بحسب وصفه.