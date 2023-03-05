احتكاك حدودي "غير عادي" بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني
نشب احتكاك وُصف بأنه "غير عادي"، اليوم الأحد، بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على الحدود بين البلدين، الأمر الذي دفع القوات الدولية "اليونيفيل" للتدخل ومنع أي اشتباكات بينهما، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية ولبنانية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "الاحتكاك نشب بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على إثر نشاط للقوات الإسرائيلية على السياج الحدودي بين البلدين"، مشيرة إلى أن "الحدث انتهى بتدخل قوات اليونيفيل الدولية".
ونقلت القناة العبرية، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إن "عشرات من المشتبه بهم تجمهروا على الجانب اللبناني من السياج الحدودي مع إسرائيل، وحاول المشتبه بهم، وبعضهم مسلح، التدخل في أنشطة قوات الجيش" بحسب وصفه.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "واصلت قواتنا العمل كما هو مخطط له بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الموجودة في المكان"، وفق القناة العبرية.
وفي السياق، قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن "الحدود مع إسرائيل شهدت استنفاراً متبادلاً بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني"، مشيرة إلى أن ذلك جاء على خلفية "تخطي الجنود الإسرائيليين الحدود مع لبنان وزرع أوتاد للأسلاك الشائكة".
وأوضحت القناة اللبنانية، أن "أحد الضباط اللبنانيين قام بدفع جندي إسرائيلي، فيما حضرت عناصر من قوات اليونيفيل الدولية للمكان، وذلك من أجل التحقق من النقاط في المنطقة".
هذا ونشر الصحفي اللبناني، علي شعيب، عبر حسابه بـ"تويتر"، مقطع فيديو يظهر موقع الحادث الذي وقع بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، مشيراً إلى أن قوات اليونيفيل الدولية فصلت بين الجيشين.
الجدير ذكره، أن الحدود بين إسرائيل ولبنان تشهد هدوءاً غير مسبوق منذ عدة أشهر، خاصة بعد توقيع تل أبيب وبيروت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين نهاية العام الماضي بوساطة أمريكية.