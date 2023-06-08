تحذير من ألغام جرفتها مياه سد "نوفا كاخوفكا" قد تشكل خطرًا لعقود
حذر الصليب الأحمر، اليوم الخميس، من أن الألغام التي اقتلعتها مياه فيضان في اتجاه مجرى النهر من سد كاخوفكا عبر مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا، قد تشكل خطرًا جسيمًا على المدنيين لعقود مقبلة.
وجرفت المياه عددًا لا يحصى من الألغام الأرضية، كانت قد زرعت خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا، ولا أحد يعرف الآن مكانها.
وقد تكون تلك الألغام الأرضية في حقول الألغام، أو عالقة في طين النهر، أو في حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة.
وقال رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إريك تولفسن: "من قبل كنا نعرف أين توجد المخاطر.. الآن لا نعرف.. كلّ ما نعرفه هو أنها في مكان ما صوب المصب".
وأضاف: "نشعر بالرعب عندما نشاهد الأخبار الواردة".
وأوضح أن ألغامًا من الحرب العالمية الثانية عُثر عليها تحت الماء في الدنمارك العام 2015، وكانت لا تزال نشطة.
وخلفت الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كميات كبيرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد، وهو خطر حذر منه نشطاء منذ إرسال روسيا قواتها في فبراير/ شباط من العام الماضي لغزو البلاد.
ولفت إلى أن مشكلة الألغام ليست بالضرورة عددها فحسب، ولكن المكان الذي زرعت فيه، خاصة في بلد زراعي كبير مثل أوكرانيا.
وقال إن المناطق الواقعة صوب مصب النهر بعد السد تحتوي على حقول ألغام مضادة للأفراد والمركبات زرعها طرفا النزاع.