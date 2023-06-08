تحذير من ألغام جرفتها مياه سد "نوفا كاخوفكا" قد تشكل خطرًا لعقود

حذر الصليب الأحمر، اليوم الخميس، من أن الألغام التي اقتلعتها مياه فيضان في اتجاه مجرى النهر من سد كاخوفكا عبر مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا، قد تشكل خطرًا جسيمًا على المدنيين لعقود مقبلة.

وجرفت المياه عددًا لا يحصى من الألغام الأرضية، كانت قد زرعت خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا، ولا أحد يعرف الآن مكانها.

وقد تكون تلك الألغام الأرضية في حقول الألغام، أو عالقة في طين النهر، أو في حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة.