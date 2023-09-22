إندبندنت: اتهام 5 أشخاص يحملون جنسية بلغارية بالتجسس لصالح روسيا

قال مدعون عامون بريطانيون، إنه سيتم توجيه الاتهام لخمسة بلغاريين مشتبه بتآمرهم بالتجسس لصالح روسيا.

وكان قد تم توجيه الاتهام لثلاثة من أعضاء شبكة التجسس، الذين يعيشون في المملكة المتحدة منذ سنوات في شباط الماضي بحيازة وثائق مزورة، قيل أنها تتضمن جوازات سفر لعدد من البلدان بقصد استعمالها بشكل غير سليم.

وجرى اعتقال كل من "اورلين روسيف" و"بيزر دجامبازوف" و"كاترين ايفانوفا" في بريطانيا، كجزء من تحقيق رسمي مرتبط بقانون الأسرار الرسمية، عندما داهمت منازل في مدينتي "هارو" و "غريت يارموث".

وتشمل الوثائق جوازات سفر وهويات شخصية لعدد من البلدان، منها المملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وجمهورية التشيك.

وبقي الثلاثة قيد الاحتجاز بعدما وجهت إليهم التهم في شباط الماضي، ثم ظهروا في إحدى محاكم لندن في 31 تموز وتم الابقاء عليهم قيد الاحتجاز مرة آخرى.

وكان الثلاثة يعيشون في المملكة المتحدة منذ سنوات، ويعملون بمهن مختلفة ويشغلون عقارات في مناطق الضواحي.

وقال "نيك برايس" رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية، إن الهيئة أذنت بتوجيه تهمة التآمر للقيام بأعمال تجسسية لثلاثة رجال وامراتين مشتبه بتجسسهم لصالح روسيا.

وأضاف أن الخمسة وهم: "اورلين روسيف"، 45، "بيزر دجامبازوف"،41، "كاترين ايفانوفا"،31، "يافان ستويانوف"،31، و "فانيا غابيروفا"،29، ستوجه إليهم تهمة التآمر لجمع معلومات بقصد أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو بغرض إلحاق الضرر بأمن ومصلحة الدولة في الفترة الواقعة ما بين 30 آب 2020 و 8 شباط 2023.

صحيفة إندبندنت