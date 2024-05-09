مساعٍ لنزع فتيل التوتر بين مالي وموريتانيا

وكان وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي قال، إن السلطات الرسمية في مالي "شرعت في وضع خطط مُحكمة لتجنب أي تجاوز جديد" داخل أراضي بلاده.

وأضاف ولد سيدي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن مالي "تعاني اضطرابات أمنية؛ ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع".

وأشار إلى أن "السلطات المالية شرعت بوضع خطط محكمة (لم يكشف عنها) لتجنب أي تجاوز جديد داخل الأراضي الموريتانية".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن "الحدود بين موريتانيا ومالي لم يتم ترسيمها بعد، وإن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين ما زالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود".

وحذَّر من "الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الشائعات الكاذبة، وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين".

وتأتي هذه التطورات في وقت نشر فيه الجيش الموريتاني صورًا للمناورات التي قام بها على الحدود مع مالي، وقال إن الهدف منها هو "الوقوف على جاهزية الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي".

وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الجيش المالي مصحوبًا بقوات من فاغنر، اقتحم قرية فصالة شرقي موريتانيا، في أثناء ملاحقة مقاتلين من حركة "أزواد".

ولزمت الحكومة المالية الصمت حيال هذا التطور.