مقدمة برامج أمريكية تحتفل بانسحاب ديسانتيس من سباق الانتخابات
احتفلت مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة آنا نافارو، بعد خروج المنافس الجمهوري رون ديسانتيس من سباق الانتخابات في أمريكا.
وفي تصريحات لمحطة فوكس نيوز الأمريكية، التي تعكس موقفها الواضح تجاه الجمهوريين، قالت نافارو إنها احتفلت بشكل ملحوظ عندما علمت بخروج دي سانتيس، إذ رفعت يديها في الهواء وهتفت.
وعلى الرغم من فرحها الواضح، إلا أن نافارو أفادت أنها سرعان ما استعادت هدوءها بعد أن واجهت تفاعلًا صامتًا من فريق العمل، مشيرة إلى أن ديسانتيس كان محكومًا عليه منذ البداية، ووصفته بأنه كان أكثر المرشحين إفراطًا رأتهم في حياتها.
وفي سياق آخر، أكدت المساعدة في التقديم فرح غريفين دعمها لمرشحة الحزب الجمهوري نيكي هايلي، معتبرة تأييد ديسانتيس للرئيس السابق ترامب أمرًا مثيرًا للجدل.
وقالت: "هناك بعض التحيز الجنسي الذي لم نتحدث عنه، رون ديسانتيس في الواقع فكريًّا يعرف أن نيكي هايلي مؤهلة بشكل أكبر من ترامب وأكثر ملاءمة لتكون المرشحة عن الحزب الجمهوري".
وختمت نافارو قائلة: "إن أغلبية الناخبين الجمهوريين يرغبون في إعطاء دونالد ترامب فرصة أخرى"، مؤكدة أن حملته للترشح كانت همجية، وأن الديمقراطيين يستخدمون القانون لمهاجمته.