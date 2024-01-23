مقدمة برامج أمريكية تحتفل بانسحاب ديسانتيس من سباق الانتخابات

وعلى الرغم من فرحها الواضح، إلا أن نافارو أفادت أنها سرعان ما استعادت هدوءها بعد أن واجهت تفاعلًا صامتًا من فريق العمل، مشيرة إلى أن ديسانتيس كان محكومًا عليه منذ البداية، ووصفته بأنه كان أكثر المرشحين إفراطًا رأتهم في حياتها.

وفي سياق آخر، أكدت المساعدة في التقديم فرح غريفين دعمها لمرشحة الحزب الجمهوري نيكي هايلي، معتبرة تأييد ديسانتيس للرئيس السابق ترامب أمرًا مثيرًا للجدل.