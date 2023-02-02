مسيّرات إسرائيلية تحمل طنا من الذخائر وتستخدم قنابل غير موجهة

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المسيرة المسلحة تستخدم قنابل غير موجهة لا تحدث ضوضاء أو ينبعث منها دخان أثناء سقوطها، ما يجعل من الصعب على الأعداء توقعها أو تفاديها، ويمكن أن يحمل أكبر طراز من الطائرات ما يصل إلى طن من الذخيرة.

وبعد سرية دامت أكثر من عقدين، أعلنت إسرائيل في يوليو/ تموز وجود طائرات مسيرة مسلحة في ترسانتها الحربية.

وقدم جنرال إسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني شرحا تفصيليا عن استخدام سلاحي القوات الجوية والمدفعية لهذه الأنظمة في القتال.

وتوجه مثل هذه الطائرات المسيرة عن بعد لتلقي قنابل أو تقوم بعمليات استطلاع قبل العودة إلى قاعدتها، وهي تختلف عن الطائرات المسيرة الانتحارية التي قالت إيران إنها استخدمت في هجوم وقع في مطلع الأسبوع على مصنع للأسلحة الدفاعية في أصفهان.

ورفضت إسرائيل التعليق على هذا الهجوم.