على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية قد تصدر، غداً الإثنين، أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الهيئة إن المدعي العام للمحكمة اتخذ "على الأرجح" قراراً بإصدار أوامر الاعتقال، ولم تستبعد أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس قائمة الذين ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال، وأوضحت أن السبب هو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتسبب بمجاعة في القطاع.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو عقد مشاورات مكثفة بعدما تلقى مؤشرات على أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

بينما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك تكهنات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.