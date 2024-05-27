الانتخابات الأوروبية.. اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا

هل يستقيل ماكرون حال فشله؟

من جانبه، قال مستشار قانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أوليفييه دوزون، في تصريح لـ"إرم نيوز": إنه "حتى لو أنني لم أصوت لقائمة جوردان بارديلا في 9 يونيو/ حزيران، فأنا لا أعتبر أن اليمين المتطرف سيكتسح الانتخابات بمفرده".

وأوضح دوزون أن كل القوائم ستستفيد من أخطاء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومع ذلك مهما كان الأمر فإن ماكرون هو رئيس الجمهورية الوحيد في تاريخ الجمهورية الخامسة الذي يستفيد من أغلبية نسبية في البرلمان الفرنسي.

وأكد دوزون أن هذا الأمر غير مسبوق على الإطلاق، حتى الجنرال ديغول نفسه مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة لم تكن لديه الأغلبية المطلقة عند الاستفتاء على إصلاح مجلس الشيوخ، مضيفًا:" لا يمكننا أن نتصور على الاطلاق استقالة ماكرون في 10 يونيو/ حزيران حال فشله في الانتخابات الأوروبية".

وتابع دوزون:" كثيرا ما ننسى أن حزب مارين لوبان (يمين متطرف) يمكنه أن يفتخر بمجموعة كبيرة من 89 نائبا في البرلمان الفرنسي من حزبه، وهو ما يفسر سبب حصول جوردان بارديلا على أصوات تزيد على 30 بالمئة من الناخبين المسجلين، بينما سيحصل مرشح الحزب الاشتراكي رافائيل جلوكسمان، أو مرشح قائمة ماكرون فاليري هايير على حوالي 14.15 بالمئة، وهو تحدٍّ كبير لماكرون".