مالي.. مقتل عشرات المسلحين في عمليات عسكرية واسعة

قتل أكثر من أربعين مسلحا في مالي، في عمليات عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة في وسط البلاد وشمالها، حسب ما نقله موقع "لوبسارفاتور أنفو" المختص في الشأن الأفريقي والمغاربي عن السلطات المحلية.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن منطقة غاو (شمال شرق مالي)، عاشت على وقع عمليات برية وجوية نفذها الجيش المالي، انتهت بقتل حوالي 30 مسلحا، وتدمير عربات صغيرة كما تمت مصادرة بعض الأسلحة والمعدات الأخرى.

كما نقل الموقع عن الجيش المالي، قوله إن حوالي 12 عنصرا مسلحا تمت تصفيتهم في منطقة ليري (شمال البلاد)، كما تم الاستيلاء على دراجات نارية وأسلحة ومعدات.

وكان الجيش المالي أعلن يوم الجمعة عن مقتل مسلحين اثنين، والقبض على قيادي إرهابي في منطقة نيونو (وسط البلاد) وضبط دراجتين ناريتين وأجهزة اتصال.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل خمسة جنود ماليين ونحو أربعين إرهابيا خلال اشتباك وقع في معسكر مشترك للحرس الوطني والجيش في ليري شمال البلاد.