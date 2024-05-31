ألمانيا.. هجوم بسكين يستهدف مظاهرة لليمين المتطرف (فيديو)
هاجم رجل مسلح بسكين اليوم الجمعة مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم الألمانية، وقام بطعن 3 أشخاص بينهم ضابط في الشرطة كان يعمل على توقيفه.
وبينت مواقع محلية أن الرجل المسلح أصاب أيضا الناشط اليميني المتطرف مايكل ستورزنبرغر.
وقالت الشرطة الألمانية في بيان، إن مهاجما بسكين طعن عدة أشخاص وأصابهم بجروح في ساحة بمدينة مانهايم بجنوب غربي البلاد.
وأطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي أصيب هو الآخر.
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بعد الساعة 11.30 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وقالت إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات على الفور عن خطورة الإصابات.
وأكدت الشرطة أنه لم يعد هناك أي خطر على الجمهور من جراء الحادث الذي وقع في ساحة ماركتبلاتز بوسط مدينة مانهايم.
وتقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، جنوب فرانكفورت.