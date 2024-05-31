ألمانيا.. هجوم بسكين يستهدف مظاهرة لليمين المتطرف (فيديو)

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي أصيب هو الآخر.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بعد الساعة 11.30 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وقالت إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات على الفور عن خطورة الإصابات.

وأكدت الشرطة أنه لم يعد هناك أي خطر على الجمهور من جراء الحادث الذي وقع في ساحة ماركتبلاتز بوسط مدينة مانهايم.

وتقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، جنوب فرانكفورت.