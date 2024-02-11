روسيا تشن هجمات بمسيّرات على كييف وجنوب أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف وجنوب البلاد مما أدى إلى إصابة مدني واحد على الأقل وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في منطقة ميكولايف الساحلية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق المراسلة تيليجرام أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تيليجرام "استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريبا".

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو بالقرب منها.