واشنطن بوست: تواري ترامب عن الأنظار قد يزيد من شعبيته

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تحليلا سلطت من خلاله الضوء على الفوائد التي يمكن أن يجنيها ترامب إذا توارى عن الأنظار، وكيف يمكن أن يكون هذا الاختفاء لصالحه فعلا ويزيد من شعبيته، مشيرة إلى أن معظم المستقلين لا يعرفون حقا لوائح الاتهام التي يواجهها الرئيس السابق.

ووفق التحليل، فإن كثيرا من الناس ربما نسوا الأشياء التي لا يحبونها عن ترامب، إذا لم يتتبعوا وسائل الإعلام ويتابعوا الاتهامات التي وجهت إليه، خصوصا وأن "أغلب الناس لم يتأقلموا مع انتخابات عام 2024 بعد".

ويشير استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" إلى أن "الأمريكيين على علم بآراء ترامب المتطرفة ويعتقدون أنه سيفعل أشياء متطرفة، لكنهم قد ينتخبونه على أية حال، حيث وجد الاستطلاع أن 63% من الأمريكيين قالوا إن ترامب متطرف جداً، لكنه تفوق على الرئيس جو بايدن بأربع نقاط في سباق 2024".

كما يعتقد 7 من أصل 10 أمريكيين على الأقل أن ترامب سيفعل أمورا استثنائية معينة لا يوافق عليها الأغلبية الساحقة مثل طرد العمال الفيدراليين ومحاولة العفو عن معظم متهمي السادس من يناير، وتوجيه وزارة العدل للتحقيق في منافساته السياسية.

كما أظهر المستقلون فجوة في الرأي، حيث عارض 76% منهم أفعال ترامب، بما في ذلك توجيه وزارة العدل للتحقيق مع المنافسين السياسيين، ومحاولة العفو عن نفسه، ورفض التنازل عن خسارة في انتخابات 2024.