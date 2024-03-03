إعدام 170 شخصًا بهجمات على قرى في بوركينا فاسو

قال مدع عام إقليمي في بوركينا فاسو في بيان، شوهد اليوم الأحد إن نحو 170 شخصًا "تم إعدامهم" في هجمات على ثلاث قرى في شمال البلاد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وجاء في البيان الذي كان بتاريخ الأول من مارس أن الهجمات نفذها مجهولون على قرى كومسيلجا ونودين وسورو في منطقة ياتينجا، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق.

وتكافح الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لاحتواء تمرد عنيف على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش والذي امتد من مالي المجاورة على مدى العقد الماضي وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونين.