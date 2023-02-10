وكالة: روسيا تخشى من قصف أوكراني لأراضيها بأسلحة غربية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تصدق تعهدات كييف بأنها لن تستخدم أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، ذكر هذا الأسبوع، أن كييف لن تستخدم سوى الأسلحة التي تخطط الولايات المتحدة لتزويدها بها لقصف القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.