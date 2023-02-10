وكالة: روسيا تخشى من قصف أوكراني لأراضيها بأسلحة غربية

وكالة: روسيا تخشى من قصف أوكراني لأراضيها بأسلحة غربية

رويترز
رويترز

قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تصدق تعهدات كييف بأنها لن تستخدم أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، ذكر هذا الأسبوع، أن كييف لن تستخدم سوى الأسلحة التي تخطط الولايات المتحدة لتزويدها بها لقصف القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وكالة: روسيا تخشى من قصف أوكراني لأراضيها بأسلحة غربية
أوكرانيا: لن نستهدف روسيا بالأسلحة الغربية بعيدة المدى.. ونستعد لصد هجوم كبير

وقال أليكسي بوليشوك، رئيس قسم في الوزارة لوكالة الإعلام الروسية: "لا يمكن أن تكون هناك ثقة في مثل هذه التصريحات؛ لأن السلطات الأوكرانية أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها غير جديرة بالثقة، وغير قادرة على إبرام اتفاقات".

وتعتبر روسيا العديد من المناطق الأوكرانية المحتلة أراضيها بعد إجراء استفتاءات هناك العام الماضي.

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