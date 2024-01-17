رويترز: إدارة بايدن ستعيد تصنيف ميليشيا الحوثي "مصدر إرهاب عالمي"

قال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج ميليشيا الحوثي في اليمن على أنهم "إرهابيون عالميون" محددون بشكل خاص، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وشنّ الجيش الأمريكي هجمات جوية على اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي رداً على هجمات الميليشيا التي عرقلت الشحن في البحر الأحمر.

وهددت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران، بتوسيع هجماتها لتشمل السفن الأمريكية رداً على هجمات أمريكية وبريطانية على مواقعها في اليمن.

ووصف الرئيس الأمريكي جو يايدن ميليشيا الحوثي يوم الجمعة بأنهم جماعة "إرهابية" بعدما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية هجمات في أنحاء اليمن، فيما توعدت الميليشيا بالانتقام.