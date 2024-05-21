زيلينسكي يطلب من الناتو اعتراض الصواريخ الروسية فوق بلاده

يأمل الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، إحراز أي اختراق يغير المعادلة القائمة منذ شهور؛ خاصة مع التقدم الروسي السريع في مقاطعة خاركيف، وذلك عبر مطالبته المستمرة برفع وتيرة التدخل الغربي بالحرب الدائرة منذ سنوات.

وآخر المطالب التي وجهها زيلينسكي هي اعتراض الغرب للصواريخ الروسية فوق بلاده، لكن من خارج الجغرافيا الأوكرانية لضمان عدم الصدام المباشر مع روسيا، وفق تصريحات أدلى بها إلى وكالة "رويترز".

وحول إمكانية تلبية الغرب لطلب زيلينسكي يقول الباحث في الشأن الأوكراني أنطون خلينوفسك، لـ"إرم نيوز" إن" طلبات زيلينسكي تعكس حالة الخوف التي تعيشها السلطات في كييف من تقدم أسرع للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية، وهي دليل على أن الأمور باتت تتفلت من أيادي السلطات هناك".

ويتابع "لذلك يحاول زيلينسكي ايجاد أي طريقة يقنع فيها الغرب بمساندة بلاده ويشعر أنه بات المتورط الوحيد في هذه الحرب التي دخلت عامها الثالث، لذلك يريد زيادة المتورطين بشكل مباشر".