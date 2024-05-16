رسميا.. إعلان ديبي رئيسا لتشاد
انتُخب رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيسا لتشاد، بنسبة 61% من الأصوات في الانتخابات، التي جرت في الـ6 من شهر أيار/مايو الماضي.
وجاء انتخاب الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بعدما تولى السلطة في بلاده لمدة 3 سنوات، وفقا لنتائج نهائية أعلنها المجلس الدستوري، اليوم الخميس.
ورفضت المحكمة العليا طلب إلغاء نتائج الاقتراع، الذي قدمه سوكسي ماسرا رئيس حكومة ديبي إتنو ومنافسه في الانتخابات.
وأعلن ماسرا فوزه قبل أسبوع، ووصف حزبه التصويت بأنه "مهزلة".
وكان ماسرا من أشد المعارضين لديبي إتنو، وأصبح رئيسا لحكومته قبل أربعة أشهر من الانتخابات.
وحلّ ماسرا، البالغ من العمر 40 عاما مثل ديبي في المركز الثاني بنسبة 18,54 بالمئة من الأصوات، حسبما أعلن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري.
وحصل رئيس الوزراء السابق ألبير باهيمي باداكي على 16,93% من الأصوات.