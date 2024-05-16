رسميا.. إعلان ديبي رئيسا لتشاد

انتُخب رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيسا لتشاد، بنسبة 61% من الأصوات في الانتخابات، التي جرت في الـ6 من شهر أيار/مايو الماضي.

وجاء انتخاب الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بعدما تولى السلطة في بلاده لمدة 3 سنوات، وفقا لنتائج نهائية أعلنها المجلس الدستوري، اليوم الخميس.

ورفضت المحكمة العليا طلب إلغاء نتائج الاقتراع، الذي قدمه سوكسي ماسرا رئيس حكومة ديبي إتنو ومنافسه في الانتخابات.