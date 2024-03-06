بعد إغلاق سفارتها العام الماضي.. أذربيجان تعلن عودة سفيرها إلى إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، إن نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف أبلغه بأن باكو ستعيد سفيرها إلى طهران، وذلك بعدما قامت إيران بمحاكمة مهاجم السفارة الأذربيجانية.

وكانت باكو قد أغلقت سفارتها في طهران وسجلت شكاوى ضد إيران في بعض المنتديات الدولية والإقليمية؛ بسبب هجوم تعرضت له السفارة الأذربيجانية من قبل إيراني، في 27 يناير/كانون الثاني 2023، أسفر عن مقتل ضابط أمن أذربيجاني في السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها، إن "عبد اللهيان التقى بيراموف في جدة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي"، مضيفة أن "عبداللهيان أكد لنظيره الأذربيجاني أن طهران فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع باكو، وهناك فرص كثيرة للتعاون فيما بيننا"، مبينة أن "قرار أذربيجان إعادة سفيرها إلى طهران جاء بعد عقد جلسة محاكمة للإيراني الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان".

في المقابل، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيحون بيراموف، إن "بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في ممر العبور بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن "أذربيجان ستعيد سفيرها إلى طهران قريباً".