بعد إغلاق سفارتها العام الماضي.. أذربيجان تعلن عودة سفيرها إلى إيران
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، إن نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف أبلغه بأن باكو ستعيد سفيرها إلى طهران، وذلك بعدما قامت إيران بمحاكمة مهاجم السفارة الأذربيجانية.
وكانت باكو قد أغلقت سفارتها في طهران وسجلت شكاوى ضد إيران في بعض المنتديات الدولية والإقليمية؛ بسبب هجوم تعرضت له السفارة الأذربيجانية من قبل إيراني، في 27 يناير/كانون الثاني 2023، أسفر عن مقتل ضابط أمن أذربيجاني في السفارة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها، إن "عبد اللهيان التقى بيراموف في جدة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي"، مضيفة أن "عبداللهيان أكد لنظيره الأذربيجاني أن طهران فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع باكو، وهناك فرص كثيرة للتعاون فيما بيننا"، مبينة أن "قرار أذربيجان إعادة سفيرها إلى طهران جاء بعد عقد جلسة محاكمة للإيراني الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان".
في المقابل، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيحون بيراموف، إن "بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في ممر العبور بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن "أذربيجان ستعيد سفيرها إلى طهران قريباً".
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، عن المطالبة بتشديد العقوبة على المتهم بمهاجمة السفارة الأذربيجانية، وأنه مع انتهاء التحقيق والمحاكمة سيصدر الحكم قريباً".
وأوضح صالحي أن "ياسين حسين زاده متهم بالمسؤولية عن القتل العمد لمواطن أذربيجاني باستخدام أسلحة نارية داخل السفارة، وشراء وحمل أسلحة وذخيرة والاحتفاظ بها، وتشمل التهمة سلاح كلاشينكوف ومسدسا واحدا، والإخلال بالنظام العام، وقد تم طلب العقوبة المشددة فيما يتعلق بتهم أخرى، مثل التدمير والإصابة المتعمدة لثلاثة من موظفي السفارة من مواطني جمهورية أذربيجان، وستستكمل القضية حتى تكتمل المستندات".
ووصفت أذربيجان الهجوم على سفارتها بـ"الإرهابي"، فيما قالت إيران إنه "يحمل دوافع شخصية من قبل المهاجم، الذي اختفت زوجته وسافرت إلى باكو".