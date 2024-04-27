عشية الانتخابات.. 70 عسكريا أمريكيّا يغادرون تشاد

يستعد عشرات العسكريين الأمريكيين لمغادرة العاصمة التشادية نجامينا، بشكل مؤقت، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 6 مايو المقبل.

ويوجد ما يقرب من 75 من أفراد القبعات الخضراء منتشرين في القاعدة الأمريكية هناك للمساعدة في مكافحة الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، وهم جنود من المجموعة العشرين للقوات الخاصة، وهي وحدة من الحرس الوطني مقرها في ألاباما.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها السبت، إنه سيتم نقل هؤلاء العسكريين إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا، بعد تبادلات بين السلطات العسكرية التشادية والأمريكية.

وتنتهي فترة تناوب هؤلاء الجنود لمدة ستة أشهر، ولن يتم استبدالهم، على الأقل في الوقت الحالي؛ لأنه خلافاً للانسحاب المعلن من النيجر، فإن اتفاقية التعاون بين تشاد والولايات المتحدة لا تزال سارية، ومبدأ الوجود الأمريكي هناك ليس محل جدل، وفق الإذاعة الفرنسية.

وتتحدث السلطات الأمريكية عن "إعادة انتشار" لا عن انسحاب، وتقول إن القوات الأمريكية الأخرى الموجودة في نجامينا، أو تلك التي تحمي السفارة، "لا تشعر بالقلق".

ويأتي هذا القرار بعد تلقي رسالة من رئيس أركان القوات الجوية التشادية، كُتبت باللغة الفرنسية، وصلت إلى السلطات الأمريكية خارج القنوات الدبلوماسية المعتادة، بحسب وصف تقرير الإذاعة الفرنسية.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون استئناف المحادثات بشأن التعاون مع السلطات التشادية في المستقبل القريب، ربما بعد الانتخابات الرئاسية في تشاد المقرر إجراؤها في 6 مايو المقبل.