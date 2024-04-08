الفيضانات تجتاح مناطق واسعة من روسيا (صور)

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الفيضانات اجتاحت أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا، فيما تتواصل عمليات إخلاء مدن تشهد ارتفاعًا في منسوب أنهر.