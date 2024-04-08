الفيضانات تجتاح مناطق واسعة من روسيا (صور)
اجتاحت الفيضانات مناطق واسعة من روسيا، اليوم الاثنين، وتسببت بأضرار لآلاف المنازل، بحسب "فرانس برس".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الفيضانات اجتاحت أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا، فيما تتواصل عمليات إخلاء مدن تشهد ارتفاعًا في منسوب أنهر.
وقالت الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي إنه "في أراضي سيبيريا وبرفولجي (منطقة الفولغا) والمناطق الفدرالية المركزية، يُتوقع ارتفاع في درجة حرارة الهواء وذوبان الثلوج بشكل نشط وتشكل أنهر"، مضيفة أن المياه "أغرقت أكثر من 10400 منزل سكني".